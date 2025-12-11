İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Avrasiya İqtisadi İttifaqının növbəti iclası 2026-cı ilin martında Şımkənddə keçiriləcək

    Region
    • 11 dekabr, 2025
    • 18:44
    Avrasiya İqtisadi İttifaqının növbəti iclası 2026-cı ilin martında Şımkənddə keçiriləcək

    Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının növbəti iclası və "Digital Forum" 2026-cı ilin 26–27 mart tarixlərində Şımkənddə keçiriləcək.

    "Report" Qazaxıstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Aİİ Hökumətlərarası Şurasının iclasında Qazaxıstanın Baş naziri Oljas Bektenov bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, 2026-cı ildə Aİİ orqanlarında sədrliyi Qazaxıstana keçir. Bektenov vurğulayıb ki, ölkə qarşıdakı missiyaya tam məsuliyyətlə yanaşır, Avrasiya İqtisadi İttifaqının möhkəmləndirilməsi və inkişafı üçün bütün səyləri göstərəcək.

    Avrasiya İqtisadi İttifaqı Avrasiya Hökumətlərarası Şurası Şımkənd
    Очередное заседание ЕАЭС пройдет в Шымкенте в марте 2026 года

    Son xəbərlər

    18:54

    AK Rusiya aktivlərinin Avropada müddətsiz dondurulması üçün 122-ci maddənin tətbiqini israr edir

    Digər ölkələr
    18:44

    Avrasiya İqtisadi İttifaqının növbəti iclası 2026-cı ilin martında Şımkənddə keçiriləcək

    Region
    18:35
    Foto

    Naxçıvan şəhərində geniş Zəfər Parkı inşa olunacaq

    Daxili siyasət
    18:34

    Banqladeş Prezidenti parlament seçkilərindən sonra istefa vermək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    18:32

    Kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası üzrə 3,2 milyon manat ödənişlər həyata keçirilib

    ASK
    18:15

    Tokayev Xəzərin su ehtiyatlarının qorunması üçün dövlətlərarası proqramın qəbul olunmasını təklif edib

    Region
    18:13

    AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Lənkəran təmsilçisinin şikayətini təmin etməyib

    Futbol
    18:08
    Foto

    WUF13-ün təşkili ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin növbəti iclası keçirilib

    Digər
    18:04

    Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar doqquz marşrutun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti