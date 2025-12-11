Avrasiya İqtisadi İttifaqının növbəti iclası 2026-cı ilin martında Şımkənddə keçiriləcək
Region
- 11 dekabr, 2025
- 18:44
Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının növbəti iclası və "Digital Forum" 2026-cı ilin 26–27 mart tarixlərində Şımkənddə keçiriləcək.
"Report" Qazaxıstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Aİİ Hökumətlərarası Şurasının iclasında Qazaxıstanın Baş naziri Oljas Bektenov bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, 2026-cı ildə Aİİ orqanlarında sədrliyi Qazaxıstana keçir. Bektenov vurğulayıb ki, ölkə qarşıdakı missiyaya tam məsuliyyətlə yanaşır, Avrasiya İqtisadi İttifaqının möhkəmləndirilməsi və inkişafı üçün bütün səyləri göstərəcək.
