WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    "Neftçi" İK-nın baş məşqçisi: "Araz-Naxçıvan"la oyunda bəxtimiz gətirmədi"

    Futbol
    • 12 dekabr, 2025
    • 12:24
    Neftçi İK-nın baş məşqçisi: Araz-Naxçıvanla oyunda bəxtimiz gətirmədi
    Fuad Rzayev

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasının X turunda "Neftçi" İK "Araz-Naxçıvan"a bəxt amilinə görə uduzub.

    Bunu "Report"a açıqlamasında paytaxt təmsilçisinin baş məşqçisi Fuad Rzayev deyib.

    O, ötən gün baş tutan turun mərkəzi oyunu barədə danışıb, məğlubiyyətin səbəblərini açıqlayıb.

    "Oyunda üstünlük bizim tərəfimizdə idi. Baxmayaraq ki, bunu hesaba yansıda bilmədik. Əslində yaxşı çıxış etdik, sadəcə, idman xoşbəxtliyi yanımızda olmadı. Əlimizə düşən qol fürsətlərindən yararlana bilmədik. Bundan başqa, matç boyunca iki dəfə 10 metrlik cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirə bilmədik. Təəssüf ki, bəxtimiz gətirmədi. "Neftçi" İK rəhbərliyi də qarşılaşmanı izləyirdi. Rəhbərlik paltardəyişmə otağında komandanın üstün oynadığını təsdiqlədi. Qarşıda bizi çətin qarşılaşmalar gözləyir. Həmin matçlara köklənməyə çalışırıq. Düşünürəm ki, mövsümün sonunda sevinən tərəf biz olacağıq".

    Qeyd edək ki, sözügedən matçda ölkə çempionu "Araz-Naxçıvan" lider "Neftçi" İK komandasına 5:4 hesabı ilə qalib gəlib. X turdan sonra "Neftçi" İK 25 xalla birinci, rəqibindən bir oyun az keçirən "Araz-Naxçıvan" 22 xalla ikincidir.

    futzal "Araz-Naxçıvan" "Neftçi" İK Fuad Rzayev Azərbaycan Yüksək Liqası X tur

    Son xəbərlər

    13:21

    Ağdərənin Həsənriz kəndinə növbəti köç yola salınıb

    Daxili siyasət
    13:16

    Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin məzarını ziyarəti ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    13:13
    Video

    "Haber Global" Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı videomaterial hazırlayıb

    Xarici siyasət
    13:12

    Azərbaycan 9 ayda Gürcüstana birbaşa investisiyaları iki dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    13:07

    Həsənriz sakini: Doğulduğumuz evlərdə indi övladlarımızın sevincli günlərini görəcəyik

    Daxili siyasət
    13:04

    Azərbaycanda bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində nikah və boşanma azalıb

    Daxili siyasət
    13:04

    İlin ilk on ayında ölkədə 50 minə yaxın ölüm halı qeydə alınıb

    Hadisə
    13:03

    Bu ilin 10 ayında 2 714 əkiz, 81 üçəm doğulub

    Sağlamlıq
    13:03

    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti