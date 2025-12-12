WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Ramiz Mehdiyev AMEA-nın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcək

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 12:07
    Ramiz Mehdiyev AMEA-nın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcək
    İsa Həbibbəyli

    Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMEA-nın prezidenti İsa Həbibbəyli Fəxri xiyabanda jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, AMEA-da bununla bağlı məsələyə baxılacaq və yekun qərar veriləcək:

    "AMEA-nın bu məsələdə konkret mövqeyi var. Ramiz Mehdiyevin Azərbaycanın müstəqil dövlətinə qarşı etdiyi hərəkətlər və barəsindəki iddialar onun AMEA-nın üzvü olaraq qalmasına qətiyyən imkan vermir. Məsələyə baxılacaq və lazım gəldiyi təqdirdə müvafiq qərar qəbul ediləcək".

    Qeyd edək ki, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi oktyabrın 14-də R.Mehdiyev barədə cinayət işi üzrə qərar qəbul edib. Məhkəmə xüsusilə ağır cinayət əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Ramiz Mehdiyev barədə verilmiş vəsatəti təmin edərək 4 ay müddətinə ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçib.

    Ramiz Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllər), 274 (dövlətə xəyanət) və 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma) maddələri ilə ittiham olunur.

    Xatırladaq ki, Ramiz Mehdiyev 1995–2019-cu illərdə Prezident Administrasiyasının rəhbəri, 2019–2022-ci illərdə isə AMEA-nın prezidenti olub.

    Рамиз Мехдиев будет исключен из числа действительных членов НАНА

