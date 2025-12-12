Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Габиббейли: Обвинения, предъявленные Рамизу Мехтиеву, исключают возможность его членства в НАНА

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 12:08
    Габиббейли: Обвинения, предъявленные Рамизу Мехтиеву, исключают возможность его членства в НАНА
    Иса Габиббейли

    Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) рассмотрит вопрос об исключении Рамиза Мехтиева из числа действительных членов.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА Иса Габиббейли в комментарии журналистам.

    По его словам, у НАНА есть четкая позиция по данному вопросу: "Действия Рамиза Мехтиева против независимого азербайджанского государства и выдвинутые в его адрес обвинения категорически исключают возможность его дальнейшего пребывания в статусе члена Академии. Вопрос будет рассмотрен и, при необходимости, будет принято соответствующее решение", - отметил Габиббейли.

    Напомним, 14 октября Сабаильский районный суд Баку принял решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева. Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца.

    Рамизу Мехтиеву предъявлены обвинения по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджана.

    Отметим, что Рамиз Мехтиев занимал пост руководителя Администрации президента Азербайджана в 1995–2019 годах, а в 2019–2022 годах был президентом НАНА.

    Рамиз Мехтиев НАНА Иса Габиббейли членство уголовное дело
    İsa Həbibbəyli: Ramiz Mehdiyev barəsindəki iddialar onun AMEA-nın üzvü kimi qalmasına imkan vermir
    Elvis

    Последние новости

    12:44

    Министерство национальной обороны Турции сделало публикацию в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    12:40

    Шахбаз Шариф: Пакистан стремится к созданию более справедливого миропорядка к 2030 году

    Другие страны
    12:39
    Фото

    В село Венгли отправилась очередная группа переселенцев

    Внутренняя политика
    12:30
    Фото

    Посольство Азербайджана в Иране провело мероприятие по случаю Дня памяти Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    12:27

    В Литве будут производиться германские танки Leopard

    Другие страны
    12:18

    Азербайджан практически удвоил за 9 месяцев прямые инвестиции в Грузию

    Финансы
    12:09

    На юге Франции жандармы применили слезоточивый газ против протестующих фермеров

    Другие страны
    12:08

    Габиббейли: Обвинения, предъявленные Рамизу Мехтиеву, исключают возможность его членства в НАНА

    Внутренняя политика
    12:07

    В Афинах отметили День памяти Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    Лента новостей