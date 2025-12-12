Габиббейли: Обвинения, предъявленные Рамизу Мехтиеву, исключают возможность его членства в НАНА

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) рассмотрит вопрос об исключении Рамиза Мехтиева из числа действительных членов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА Иса Габиббейли в комментарии журналистам.

По его словам, у НАНА есть четкая позиция по данному вопросу: "Действия Рамиза Мехтиева против независимого азербайджанского государства и выдвинутые в его адрес обвинения категорически исключают возможность его дальнейшего пребывания в статусе члена Академии. Вопрос будет рассмотрен и, при необходимости, будет принято соответствующее решение", - отметил Габиббейли.

Напомним, 14 октября Сабаильский районный суд Баку принял решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева. Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца.

Рамизу Мехтиеву предъявлены обвинения по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что Рамиз Мехтиев занимал пост руководителя Администрации президента Азербайджана в 1995–2019 годах, а в 2019–2022 годах был президентом НАНА.