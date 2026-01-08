İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Amnistiya aktının indiyə qədər tədbiq edildiyi məhkumların sayı açıqlanıb

    Hadisə
    08 yanvar, 2026
    • 10:31
    Amnistiya aktının indiyə qədər tədbiq edildiyi məhkumların sayı açıqlanıb

    "Konstitusiya və Suverenlik İli" münasibətilə aministiya elan edilməsi haqqında Milli Məclisin 19 dekabr 2025-ci il tarixli qərarı 22 dekabr tarixindən 7 yanvar tarixinədək Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar və Probasiya xidmətləri üzrə (Naxçıvan MR da daxil olmaqla) 3.846 məhkum barəsində tətbiq olunub.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, onlardan 1.799-u müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə, 1.764-ü azadlıqdan məhrum etmə ilə əlaqədar olmayan cəzalardan azad edilib. 250 nəfərin azadlıqdan məhrum etmə, 33 nəfərin isə azadlıqdan məhrum etmə ilə əlaqədar olmayan cəzaları 6 ay azaldılıb.

    Cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən şəxslərdən Vətən müharibəsində iştirak etdiyinə görə 2 nəfər, qərar qüvvəyə mindiyi günədək 60 yaşına çatdığına görə isə 8 nəfər cəzadan azad olunub.

    Amnistiya tətbiq olunmuş şəxslərdən 367-si böyük ictimai təhlükə törətməyən, 2.992-si az ağır, 487-si ağır cinayətlər törətmiş şəxslərdir.

    Həmçinin, amnistiya tətbiq olunmuş şəxslərdən 3.625-i kişi, 210-u qadın, 11-i yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərdir.

    Amnistiya aktının icrası davam etdirilir.

    amnistiya məhkum Ədliyyə Nazirliyi
    Названо число осужденных, в отношении которых применена амнистия
    Number of prisoners covered by amnesty in Azerbaijan revealed

