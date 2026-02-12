İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Bakının Leyla Məmmədbəyova küçəsində maşınla hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    • 12 fevral, 2026
    • 17:31
    Bakının Leyla Məmmədbəyova küçəsində maşınla hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

    Aparılacaq təmir işləri ilə bağlı 14 fevral saat 07:00-dan 15 fevral saat 23:00-a qədər Bakının Sabunçu rayonunun Leyla Məmmədbəyova küçəsində (Yavər Əliyev küçəsindən Əhmədbəy Ağayev küçəsinədək olan hissədə) nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    "Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, qeyd olunan müddət ərzində hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Leyla Məmmədbəyova küçəsi Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məhdudiyyət
    Движение автомобилей на улице Лейлы Мамедбековой в Баку будет полностью ограничено

    Son xəbərlər

    17:51

    Nazir: "Şimali Makedoniya Aİ proqramları çərçivəsində Azərbaycanla birgə layihələrə açıqdır"

    İKT
    17:50
    Foto

    Özbəkistanda azərbaycanlı repressiya qurbanı İsgəndər bəy Sultanov haqqında film çəkilib

    İncəsənət
    17:48

    Sabah Bakı və bəzi bölgələrdə külək güclənəcək - SARI XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    17:48

    Overçuk: Rusiya Ermənistanda Azərbaycan və Türkiyəyə çıxışı olan dəmir yolu sahələrini bərpa edəcək

    Region
    17:44

    Vilayət rəhbəri: Müharibə başlayandan Kiyev vilayətində 30 mindən çox obyekt dağıdılıb

    Digər ölkələr
    17:43

    Səfir: Azərbaycan beynəlxalq forumların keçirilməsinə dair təcrübəsini bölüşməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    17:36
    Foto

    Göyçayın kəndində içməli su layihəsinin icrası başa çatıb

    İnfrastruktur
    17:34

    Azərbaycan və Qazaxıstan ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:33

    Salyanda bir ailənin dörd üzvü zəhərlənib, 11 yaşlı uşaq ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti