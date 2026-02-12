Движение автомобилей на улице Лейлы Мамедбековой в Баку будет полностью ограничено

Движение транспортных средств на улице Лейлы Мамедбековой в Сабунчинском районе Баку (на участке от улицы Явера Алиева до улицы Ахмедбека Агаева) будет полностью ограничено.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ и охватит период с 07:00 14 февраля до 23:00 15 февраля.

"Просим водителей использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения", - говорится в сообщении.