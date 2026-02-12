Движение автомобилей на улице Лейлы Мамедбековой в Баку будет полностью ограничено
Инфраструктура
- 12 февраля, 2026
- 17:56
Движение транспортных средств на улице Лейлы Мамедбековой в Сабунчинском районе Баку (на участке от улицы Явера Алиева до улицы Ахмедбека Агаева) будет полностью ограничено.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Ограничение связано с проведением ремонтных работ и охватит период с 07:00 14 февраля до 23:00 15 февраля.
"Просим водителей использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения", - говорится в сообщении.
Последние новости
18:51
Фото
Азербайджан принял участие в заседании по стратегическому планированию COP31Внешняя политика
18:47
Фото
Президент SOCAR обсудил с Бетси Бернс Корн энергосотрудничество с Израилем и СШАЭнергетика
18:45
Стефан Андоновски: Цифровое сотрудничество может усилить экономсвязи Северной Македонии и АзербайджанаИКТ
18:32
НАТО изучает опыт Украины в сфере инноваций и технологий в боевых условияхДругие страны
18:28
Фото
Бельгия и Азербайджан обсудили сотрудничество в портовой сфереИнфраструктура
18:24
Фото
Будапешт намерен сотрудничать с Баку в сфере "зеленой" энергетикиЭнергетика
18:21
На WUF13 планируется принять "Бакинский призыв к действию"Внешняя политика
18:17
Глава ОГА: С начала войны в Киевской области разрушено более 30 тыс. объектовДругие страны
18:10