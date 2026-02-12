Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Движение автомобилей на улице Лейлы Мамедбековой в Баку будет полностью ограничено

    Инфраструктура
    • 12 февраля, 2026
    • 17:56
    Движение автомобилей на улице Лейлы Мамедбековой в Баку будет полностью ограничено

    Движение транспортных средств на улице Лейлы Мамедбековой в Сабунчинском районе Баку (на участке от улицы Явера Алиева до улицы Ахмедбека Агаева) будет полностью ограничено.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

    Ограничение связано с проведением ремонтных работ и охватит период с 07:00 14 февраля до 23:00 15 февраля.

    "Просим водителей использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения", - говорится в сообщении.

    улица Лейлы Мамедбековой ограничение движения ремонтные работы
    Bakının Leyla Məmmədbəyova küçəsində maşınla hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    18:51
    Фото

    Азербайджан принял участие в заседании по стратегическому планированию COP31

    Внешняя политика
    18:47
    Фото

    Президент SOCAR обсудил с Бетси Бернс Корн энергосотрудничество с Израилем и США

    Энергетика
    18:45

    Стефан Андоновски: Цифровое сотрудничество может усилить экономсвязи Северной Македонии и Азербайджана

    ИКТ
    18:32

    НАТО изучает опыт Украины в сфере инноваций и технологий в боевых условиях

    Другие страны
    18:28
    Фото

    Бельгия и Азербайджан обсудили сотрудничество в портовой сфере

    Инфраструктура
    18:24
    Фото

    Будапешт намерен сотрудничать с Баку в сфере "зеленой" энергетики

    Энергетика
    18:21

    На WUF13 планируется принять "Бакинский призыв к действию"

    Внешняя политика
    18:17

    Глава ОГА: С начала войны в Киевской области разрушено более 30 тыс. объектов

    Другие страны
    18:10

    В Сальянском районе отравилась семья, 11-летний ребенок скончался

    Происшествия
    Лента новостей