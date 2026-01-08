Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Названо число осужденных, в отношении которых применена амнистия

    Происшествия
    • 08 января, 2026
    • 11:12
    Названо число осужденных, в отношении которых применена амнистия

    В рамках амнистии, объявленной в Азербайджане по случаю Года Конституции и Суверенитета, с 22 декабря 2025 года по 7 января 2026 года меры были применены в отношении 3 846 осужденных.

    Как сообщили Report в Министерстве юстиции, амнистия реализуется по линии Пенитенциарной и Пробационной служб.

    Из общего числа 1 799 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы на определенный срок, 1 764 - от наказаний, не связанных с лишением свободы. У 250 осужденных срок лишения свободы сокращен на 6 месяцев, еще у 33 человек на тот же срок уменьшены наказания, не связанные с лишением свободы.

    Среди отбывавших наказание в учреждениях исполнения наказаний 2 человека были освобождены как участники Отечественной войны, еще 8 - в связи с достижением 60-летнего возраста на момент вступления решения в силу.

    Амнистия применена к 367 лицам, совершившим преступления, не представляющие большой общественной опасности, к 2 992 - за менее тяжкие преступления и к 487 - за тяжкие преступления.

    Из числа освобожденных и лиц, в отношении которых применены иные меры амнистии, 3 625 - мужчины, 210 - женщины, 11 - несовершеннолетние.

    Исполнение акта об амнистии продолжается.

    Amnistiya aktının indiyə qədər tədbiq edildiyi məhkumların sayı açıqlanıb

