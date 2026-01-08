İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Bavariya" klubu gənc yarımmüdafiəçisinin müqavilə müddətini uzatmaq niyyətindədir

    Futbol
    • 08 yanvar, 2026
    • 10:39
    Bavariya klubu gənc yarımmüdafiəçisinin müqavilə müddətini uzatmaq niyyətindədir

    Almaniyanın "Bavariya" klubu yarımmüdafiəçisi Lennart Karlın müqavilə müddətini uzatmaq və məvacibini artırmaq niyyətindədir.

    "Report" "Bild"ə istinadən xəbər veir ki, gələn ay 18 yaşını tamamladıqdan sonra futbolçunun mövcud, müddəti 2029-cu ilə qədər nəzərdə tutulan müqaviləsi avtomatik şəkildə peşəkar statusu alacaq.

    Daha sonra Münhen təmsilçisi onunla müqavilənin müddətini 2031-ci ilə qədər uzatmaqla yanaşı, məvacibini də artırmağı planlaşdırır.

    Hazırda Lennart Karlın təxminən 2 milyon avroya yaxın maaş aldığı bildirilir. Yeni müqavilədən sonra isə bu rəqəm 7 milyon avroya qədər artacaq.

    Qeyd edək ki, 17 yaşlı almaniyalı futbolçu cari mövsüm bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 22 matçda 6 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

