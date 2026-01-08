"Bavariya" klubu gənc yarımmüdafiəçisinin müqavilə müddətini uzatmaq niyyətindədir
Futbol
- 08 yanvar, 2026
- 10:39
Almaniyanın "Bavariya" klubu yarımmüdafiəçisi Lennart Karlın müqavilə müddətini uzatmaq və məvacibini artırmaq niyyətindədir.
"Report" "Bild"ə istinadən xəbər veir ki, gələn ay 18 yaşını tamamladıqdan sonra futbolçunun mövcud, müddəti 2029-cu ilə qədər nəzərdə tutulan müqaviləsi avtomatik şəkildə peşəkar statusu alacaq.
Daha sonra Münhen təmsilçisi onunla müqavilənin müddətini 2031-ci ilə qədər uzatmaqla yanaşı, məvacibini də artırmağı planlaşdırır.
Hazırda Lennart Karlın təxminən 2 milyon avroya yaxın maaş aldığı bildirilir. Yeni müqavilədən sonra isə bu rəqəm 7 milyon avroya qədər artacaq.
Qeyd edək ki, 17 yaşlı almaniyalı futbolçu cari mövsüm bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 22 matçda 6 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
11:24
Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 222 mənzil əlavə olunubİnfrastruktur
11:22
Foto
Video
Bakının Süleyman Vəzirov küçəsində yenidənqurma işləri başa çatdırılıbİnfrastruktur
11:20
Cəbrayılda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunubHadisə
11:20
Bakıdan Əbu-Dabiyə birbaşa uçuşların sayı artırılacaqİnfrastruktur
11:19
Azərbaycanda quş qripinə yoluxma aşkarlanmayıb - RƏSMİSağlamlıq
11:17
Naxçıvanda Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru vəzifəsindən azad edilibMədəniyyət siyasəti
11:06
Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 15 %-ə yaxın artıbMaliyyə
11:03
Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda ilin ilk beynəlxalq yarışı "Şahdağ"da keçirilir"Fərdi
11:01
Foto