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    Mehriban Əliyeva Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədrini təbrik edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:34
    Mehriban Əliyeva Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədrini təbrik edib

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesabında Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri, Xalq rəssamı Fərhad Xəlilovu 80 illiyi münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, mətndə deyilir:

    "Bu gün Xalq rəssamı, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilovun 80 yaşı tamam olur.

    Hörmətli Fərhad müəllim!

    Sizi 80 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Sizə möhkəm cansağlığı və uzun ömür arzulayıram! Çoxillik əməyinizə, incəsənətə sədaqətlə xidmətinizə, ənənələrlə zəngin olan Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafına verdiyiniz böyük töhfələrə görə çox sağ olun! Uca Allah Sizi və doğmalarınızı qorusun!

    Dərin hörmət və sevgilərlə,

    MEHRİBAN".

    Мехрибан Алиева поздравила председателя Союза художников Азербайджана
    First Vice-President Mehriban Aliyeva congratulates People's Artist Farhad Khalilov on his 80th birthday
    44 filmi
    44 filmi

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