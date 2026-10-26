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    Мехрибан Алиева поздравила председателя Союза художников Азербайджана

    Искусство
    • 26 октября, 2026
    • 12:39
    Мехрибан Алиева поздравила председателя Союза художников Азербайджана

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила председателя Союза художников Азербайджана, Народного художника Фархада Халилова с 80-летием.

    Как передает Report, в поздравлении говорится:

    "Сегодня исполняется 80 лет Народному художнику, председателю Союза художников Азербайджана Фархаду Халилову. Уважаемый Фархад муаллим! Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 80-летним юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо Вам за многолетний труд и преданное служение искусству, за Ваш огромный вклад в развитие богатого традициями азербайджанского изобразительного искусства! Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных! С глубоким уважением и любовью, MEHRİBAN".

    Мехрибан Алиева
    Mehriban Əliyeva Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədrini təbrik edib
    First Vice-President Mehriban Aliyeva congratulates People's Artist Farhad Khalilov on his 80th birthday
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