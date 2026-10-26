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    Azərbaycan stolüstü tennisçisi Tunar Bağırov daha bir beynəlxalq yarışın mükafatçısı olub

    Fərdi
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:38
    Azərbaycan stolüstü tennisçisi Tunar Bağırov daha bir beynəlxalq yarışın mükafatçısı olub

    Azərbaycan stolüstü tennisçisi Tunar Bağırov daha bir beynəlxalq yarışın mükafatçısı olub.

    Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, idmançı "Riga City Council's Youth Cup 2026" turnirində fərqlənib.

    Öz yaşıdları arasında mübarizəni 1/4 finalda başa vuran 16 yaşlı stolustü tennisçi U-19 kateqoriyasında daha yaxşı nəticə göstərib.

    Qrup mərhələsində Malta, Estoniya, İsveç, 1/16 finalda İngiltərə, 1/8-də Litva, 1/4-də Latviya idmançılarına qalib gələn Tunar yarımfinalda litvalı rəqibinə uduzaraq 3-cü yeri tutub.

    Qeyd edək ki, bu, idmançının beynəlxalq turnirlərdə qazandığı 12-ci mükafatıdır.

    Tunar Bağırov Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası
    44 filmi
    44 filmi

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