İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 08 yanvar, 2026
    • 10:54
    Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz olmayacaq

    Sumqayıt şəhərinin bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə olacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, şəhərin Qurd dərəsi adlanan ərazisinin bir hissəsində ŞQTM-in dəyişdirilməsi ilə əlaqədar qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Aparılacaq işlərlə əlaqədar bu gün saat 11:30-dan etibarən ərazidəki 800 abonentin qazı kəsiləcək.

    İşlər yekunlaşdıqdan sonra qazın verilişi bərpa ediləcək.

    Sumqayıt qaz fasilə

    Son xəbərlər

    11:24

    Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 222 mənzil əlavə olunub

    İnfrastruktur
    11:22
    Foto
    Video

    Bakının Süleyman Vəzirov küçəsində yenidənqurma işləri başa çatdırılıb

    İnfrastruktur
    11:20

    Cəbrayılda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    11:20

    Bakıdan Əbu-Dabiyə birbaşa uçuşların sayı artırılacaq

    İnfrastruktur
    11:19

    Azərbaycanda quş qripinə yoluxma aşkarlanmayıb - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    11:17

    Naxçıvanda Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru vəzifəsindən azad edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:06

    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 15 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    11:03

    Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda ilin ilk beynəlxalq yarışı "Şahdağ"da keçirilir"

    Fərdi
    11:01
    Foto

    Bakıda "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılışı keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti