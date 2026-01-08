İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Mənimsəmədə təqsirləndirilən təhsil mərkəzinin sabiq direktorunun cinayət işinə xitam verilib

    Hadisə
    • 08 yanvar, 2026
    • 10:35
    Mənimsəmədə təqsirləndirilən təhsil mərkəzinin sabiq direktorunun cinayət işinə xitam verilib

    Mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunan Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin sabiq direktoru Mətləb Hüseynov və baş mühasib işləmiş Aynaxanım Babayevanın cinayət işinə xitam verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub.

    Belə ki, onlar dəymiş ziyanı ödədikləri üçün cinayət məsuliyyətindən azad ediliblər.

    İclasda həmçinin zərərçəkən tərəf məhkəməyə müraciət edərək dəymiş 162 min manatdan çox ziyanın ödənildiyini bildirib.

    Qeyd edək ki, onlar barədə cinayət işini Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi aparıb.

    İttihama görə, Mətləb Hüseynov Aynaxanım Babayeva ilə əlbir olaraq işçilərin bank hesabına əlavə pulllar köçürüb, sonradan həmin 175 min 365 manatı nağdlaşdıraraq mənimsəyiblər.

    Cinayət işində zərərçəkmiş qismində Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi tanınıb.

    Hər iki şəxsə qarşı Cinayət Məcəllsinin 179.3.2-ci (külli miqdarda mənimsəmə) və 308.2 (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) və 313-cü (vəzifə saxtakarlığı) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb, təqsirləndirilən şəxslər barəsində ibtidai istintaq müddətində "başqa yerə getməmək qətimkan tədbiri" seçilib.

    mənimsəmə direktor Məhkəmə

    Son xəbərlər

    11:24

    Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 222 mənzil əlavə olunub

    İnfrastruktur
    11:22
    Foto
    Video

    Bakının Süleyman Vəzirov küçəsində yenidənqurma işləri başa çatdırılıb

    İnfrastruktur
    11:20

    Cəbrayılda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    11:20

    Bakıdan Əbu-Dabiyə birbaşa uçuşların sayı artırılacaq

    İnfrastruktur
    11:19

    Azərbaycanda quş qripinə yoluxma aşkarlanmayıb - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    11:17

    Naxçıvanda Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru vəzifəsindən azad edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:06

    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 15 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    11:03

    Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda ilin ilk beynəlxalq yarışı "Şahdağ"da keçirilir"

    Fərdi
    11:01
    Foto

    Bakıda "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılışı keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti