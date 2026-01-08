Əlincə çayından Bənəniyar gölünə 6,5 km-lik yeni beton kanal salınır
İnfrastruktur
- 08 yanvar, 2026
- 10:43
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) Əlincə çayından Bənəniyar gölünə 6,5 km-lik yeni beton kanal salınır.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün Dövlət Proqramına uyğun olaraq Əlincə çayından qidalanan və Bənəniyar gölünə tökülən su kanalında yenidənqurma işləri davam etdirilir.
Bildirilib ki, uzun illərdir istifadə olunan və dövrün tələblərinə cavab verməyən kanalın yerində müasir standartlara uyğun, uzunluğu 6550 metr, su tutumu 5 kub metr olan yeni beton kanal salınır.
Layihəyə əsasən, yeni kanal gölə suyun fasiləsiz və tənzimlənərək çatdırılmasını təmin edəcək su balansının qorunmasını, eyni zamanda, yerli əhalinin su təminatını yaxşılaşdıracaq.
Son xəbərlər
11:24
Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 222 mənzil əlavə olunubİnfrastruktur
11:22
Foto
Video
Bakının Süleyman Vəzirov küçəsində yenidənqurma işləri başa çatdırılıbİnfrastruktur
11:20
Cəbrayılda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunubHadisə
11:20
Bakıdan Əbu-Dabiyə birbaşa uçuşların sayı artırılacaqİnfrastruktur
11:19
Azərbaycanda quş qripinə yoluxma aşkarlanmayıb - RƏSMİSağlamlıq
11:17
Naxçıvanda Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru vəzifəsindən azad edilibMədəniyyət siyasəti
11:06
Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 15 %-ə yaxın artıbMaliyyə
11:03
Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda ilin ilk beynəlxalq yarışı "Şahdağ"da keçirilir"Fərdi
11:01
Foto