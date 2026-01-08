İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycan mebel sənayesi ilə bağlı yeni dövlət standartları qəbul edəcək

    Biznes
    • 08 yanvar, 2026
    • 10:46
    Azərbaycan mebel sənayesi ilə bağlı yeni dövlət standartları qəbul edəcək

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyindəki Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun (AZSTAND) nəzdində təsis edilən "Mebel sənayesi məhsulları" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 14) növbəti onlayn iclası keçirilib.

    "Report" bu barədə AZSTAND-a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, İclasda AZSTAND nümayəndələri ilə yanaşı, İqtisadiyyat Nazirliyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, "Azərbaycan Mebel İstehsalçıları Assosasiyası" İctimai Birliyi və digər müəssisələrin nümayəndələri iştirak ediblər.

    İclas zamanı AZSTAND/TK 14-ün sədri Sehranə Rzayeva sözügedən Texniki Komitənin yaradılma məqsədi, fəaliyyət istiqamətləri və funksiyaları haqqında məlumat verib. Sahibkarlıq subyektlərinin texniki komitənin fəaliyyətinə cəlb olunması barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Bundan əlavə, "Milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılmasına dair 2023-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nın Tədbirlər Planı əsasında qəbul edilməsi nəzərdə tutulan qatlanan mebellərin təhlükəsiziliyi, mebeldə istifadə olunan parça, dəri və digər materiallara dair dövlət standartı layihələrindən bəhs olunub və qəbulu məqsədilə AZSTAND-a təqdim olunması qərara alınıb.

    "Mebel sənayesi məhsulları" (AZSTAND/TK 14) standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə mebel sənayesi sahəsi üzrə standartlaşdırma işinin təşkili və maraqlı tərəflərin iştirakını təmin etmək məqsədilə yaradılıb.

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu mebel

    Son xəbərlər

    11:24

    Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 222 mənzil əlavə olunub

    İnfrastruktur
    11:22
    Foto
    Video

    Bakının Süleyman Vəzirov küçəsində yenidənqurma işləri başa çatdırılıb

    İnfrastruktur
    11:20

    Cəbrayılda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    11:20

    Bakıdan Əbu-Dabiyə birbaşa uçuşların sayı artırılacaq

    İnfrastruktur
    11:19

    Azərbaycanda quş qripinə yoluxma aşkarlanmayıb - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    11:17

    Naxçıvanda Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru vəzifəsindən azad edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:06

    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 15 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    11:03

    Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda ilin ilk beynəlxalq yarışı "Şahdağ"da keçirilir"

    Fərdi
    11:01
    Foto

    Bakıda "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılışı keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti