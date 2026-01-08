İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Sabiq vergi müfəttişi 395 min manatlıq dələduzluqda ittiham olunur

    Daxili siyasət
    • 08 yanvar, 2026
    • 10:54
    Sabiq vergi müfəttişi 395 min manatlıq dələduzluqda ittiham olunur

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Öhdəliklərin İdarə Edilməsi Baş İdarəsinin sabiq dövlət vergi müfəttişi Maqsud Nəsirovun qanunsuz əməllərinə dair ayrı-ayrı şəxslərin müraciəti əsasında Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində başlanmış cinayət işinin ibtidai istintaqı yekunlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ibtidai istintaqla Maqsud Nəsirovun qeyd olunan vəzifədə işləyərkən öz qulluq mövqeyindən istifadə edərək 2022-2024-cü illər ərzində şəxslərin müvafiq işlə təmin edilməsi, xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu, guya işlədiyi qurum tərəfindən müsadirə olunmuş əmlakların aşağı qiymətə satılmasının təşkil edilməsi və digər bu kimi məsələlərin "həlli" ilə əlaqədar ona müraciət etmiş ayrı-ayrı şəxslərdən 395 min manatdan artıq pul vəsaitini dələduzluq yolu ilə keçirməsinə və rəsmi sənədləri saxtalaşdırmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Toplanmış sübutlar əsasında Maqsud Nəsirova Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 (külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq) və 320.1-ci (rəsmi sənədləri saxtalaşdırma) maddələri ilə ittiham elan edilməklə barəsində polisin nəzarəti altına vermə növündə qətimkan tədbiri seçilib.

    İstintaq dövründə müəyyən edilmiş maddi ziyanın qismən ödənilməsi təmin edilib və cinayət işi baxılması üçün aidiyyəti üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.

    Məhkəmə Dövlət Vergi Xidməti dələduzluq Ali təhsil müəssisələri

    Son xəbərlər

    11:24

    Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 222 mənzil əlavə olunub

    İnfrastruktur
    11:22
    Foto
    Video

    Bakının Süleyman Vəzirov küçəsində yenidənqurma işləri başa çatdırılıb

    İnfrastruktur
    11:20

    Cəbrayılda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    11:20

    Bakıdan Əbu-Dabiyə birbaşa uçuşların sayı artırılacaq

    İnfrastruktur
    11:19

    Azərbaycanda quş qripinə yoluxma aşkarlanmayıb - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    11:17

    Naxçıvanda Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru vəzifəsindən azad edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:06

    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 15 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    11:03

    Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda ilin ilk beynəlxalq yarışı "Şahdağ"da keçirilir"

    Fərdi
    11:01
    Foto

    Bakıda "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılışı keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti