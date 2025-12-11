Очередное заседание ЕАЭС пройдет в Шымкенте в марте 2026 года

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета и Digital Forum состоятся 26-27 марта 2026 года в Шымкенте.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил на заседании межправсовета ЕАЭС премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

По его словам, в 2026 году председательство в органах ЕАЭС переходит к Казахстану. Бектенов подчеркнул, что страна с полной ответственностью относится к предстоящей миссии и приложит все усилия для укрепления и развития Евразийского экономического союза.

"Хочу пригласить вас 26-27 марта 2026 года в город Шымкент на ежегодные мероприятия, очередное заседание Евразийского межправительственного совета и ставший уже традиционным цифровой форум", - сказал он.