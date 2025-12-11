Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Очередное заседание ЕАЭС пройдет в Шымкенте в марте 2026 года

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 18:26
    Очередное заседание ЕАЭС пройдет в Шымкенте в марте 2026 года

    Очередное заседание Евразийского межправительственного совета и Digital Forum состоятся 26-27 марта 2026 года в Шымкенте.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил на заседании межправсовета ЕАЭС премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

    По его словам, в 2026 году председательство в органах ЕАЭС переходит к Казахстану. Бектенов подчеркнул, что страна с полной ответственностью относится к предстоящей миссии и приложит все усилия для укрепления и развития Евразийского экономического союза.

    "Хочу пригласить вас 26-27 марта 2026 года в город Шымкент на ежегодные мероприятия, очередное заседание Евразийского межправительственного совета и ставший уже традиционным цифровой форум", - сказал он.

    Казахстан шымкент ЕАЭС Олжас Бектенов
    Avrasiya İqtisadi İttifaqının növbəti iclası 2026-cı ilin martında Şımkənddə keçiriləcək
    Elvis

    Последние новости

    18:47
    Фото

    В Нахчыване будет создан большой Парк Победы

    Внутренняя политика
    18:33

    В Баку состоялось заседание Оргкомитета по подготовке к WUF13

    Другие
    18:26

    Очередное заседание ЕАЭС пройдет в Шымкенте в марте 2026 года

    В регионе
    18:24

    В День Памяти Гейдара Алиева изменится схема движения 9 регулярных маршрутов

    Внутренняя политика
    18:21

    Президент Бангладеш намерен уйти в отставку после парламентских выборов

    Другие страны
    18:16
    Фото

    Баку и Будапешт обсудили совместные проекты в зеленой энергетике и логистике - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:11
    Фото

    В Таиланде официально открылось посольство Азербайджана

    Внешняя политика
    18:10
    Фото

    Азербайджан и Великобритания обсудили совместную деятельность в сфере ИИ

    ИКТ
    18:07

    Объявлены нерабочие дни в Азербайджане на 2026 год

    Социальная защита
    Лента новостей