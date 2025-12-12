WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Lökbatandakı yanğında tüstüdən zəhərlənmiş daha bir nəfər ölüb

    Hadisə
    • 12 dekabr, 2025
    • 12:23
    Lökbatandakı yanğında tüstüdən zəhərlənmiş daha bir nəfər ölüb

    Lökbatanda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın zamanı tüstüdən zəhərlənmiş daha bir nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Təbərrük İsmayılova dekabrın 10-da müalicə aldığı xəstəxanada həyatını itirib.

    Bununla da hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 5 nəfərə çatıb.

    Qeyd edək ki, yanğın dekabrın 5-də Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, "Qobu Park-1" yaşayış massivində Kəlbəcər rayonundan keçmiş məcburi köçkün Emin Həmidovun müvəqqəti məskunlaşdığı mənzildə baş verib.

    Nəticədə meydana gələn qatı tüstüdən binanın 9-cu mərtəbəsindəki 86-cı mənzildə yaşayan, Füzuli rayonundan keçmiş məcburi köçkün Yusifov Əkrəm Əşrəf oğlunun həyat yoldaşı, 1998-ci il təvəllüdlü Yusifova Zülfiyyə Ramiq qızı və onun övladları, 2016-cı il təvəllüdlü Yusif Yusifov və 2019-cu il təvəllüdlü Məryəm Yusifova, həmçinin 9-cu mərtəbədəki 88-ci mənzildə yaşayan, Füzuli rayonundan keçmiş məcburi köçkün, 1953-cü il təvəllüdlü Yusif Hüseynov ölüblər.

    Lökbatan yanğın Ölüm Hadisə
    Еще один пострадавший при пожаре в Локбатане скончался в больнице

    Son xəbərlər

    13:21

    Ağdərənin Həsənriz kəndinə daha 16 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    13:16

    Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin məzarını ziyarəti ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    13:13
    Video

    "Haber Global" Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı videomaterial hazırlayıb

    Xarici siyasət
    13:12

    Azərbaycan 9 ayda Gürcüstana birbaşa investisiyaları iki dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    13:07

    Həsənriz sakini: Doğulduğumuz evlərdə indi övladlarımızın sevincli günlərini görəcəyik

    Daxili siyasət
    13:04

    Azərbaycanda bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində nikah və boşanma azalıb

    Daxili siyasət
    13:04

    İlin ilk on ayında ölkədə 50 minə yaxın ölüm halı qeydə alınıb

    Hadisə
    13:03

    Bu ilin 10 ayında 2 714 əkiz, 81 üçəm doğulub

    Sağlamlıq
    13:03

    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti