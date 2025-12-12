Еще один пострадавший при пожаре в Локбатане скончался в больнице

Скончался еще один пострадавший, отравившийся дымом при пожаре в многоэтажном жилом доме в Локбатане.

Как сообщает Report, Табаррюк Исмаилова скончалась 10 декабря в больнице, где проходила лечение.

Таким образом, число погибших в результате инцидента достигло 5.

Отметим, что пожар произошел 5 декабря в квартире бывшего вынужденного переселенца из Кяльбаджарского района Эмина Хамидова в жилом массиве "Гобу Парк-1" в поселка Локбатан Гарадагского района Баку. В результате густого задымления погибли проживающие в квартирах двумя этажами выше Юсифова Зульфия Рамиг гызы (1998 г.р.) - супруга бывшего вынужденного переселенца из Физулинского района Юсифова Акрама Ашраф оглу, двое их детей Юсиф Юсифов (2016 г.р.) и Марьям Юсифова (2019 г.р.), а также бывший вынужденный переселенец из Физулинского района Юсиф Гусейнов (1953 г.р.).