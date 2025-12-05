Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    При пожаре в жилом доме в Локбатане погибли четыре человека

    При пожаре в жилом доме в поселке Локбатан Гарадагского района Баку погибли четыре человека.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

    В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном на территории жилого комплекса "Гобу Парк-1" в поселке Локбатан Гарадагского района столицы.

    В связи с информацией в район происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

    Пожарные в короткие сроки потушили пожар в квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома, не допустив его расширения, в том числе перехода на другие квартиры.

    В результате пожара сгорели горючие конструкции кухни и коридора двухкомнатной квартиры общей площадью 45 м² на площади 13 м². Во время пожара погибли четыре человека.

    Остальная часть квартиры и другие квартиры были защищены от пожара.

    В рамках мер безопасности жители дома были эвакуированы.

    Сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры совместно с соответствующими государственными органами, в том числе сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, осматривают место происшествия и выполняют другие необходимые процессуальные действия.

    По факту в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры ведется расследование.

    Для установления причины возникновения пожара проводятся соответствующие следственные действия и назначены экспертизы.

    Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, ölən və zərərçəkənlər var - YENİLƏNİB-3
    Four people killed in residential building fire in Baku
