При пожаре в жилом доме в Локбатане погибли четыре человека

При пожаре в жилом доме в поселке Локбатан Гарадагского района Баку погибли четыре человека.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном на территории жилого комплекса "Гобу Парк-1" в поселке Локбатан Гарадагского района столицы.

В связи с информацией в район происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Пожарные в короткие сроки потушили пожар в квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома, не допустив его расширения, в том числе перехода на другие квартиры.

В результате пожара сгорели горючие конструкции кухни и коридора двухкомнатной квартиры общей площадью 45 м² на площади 13 м². Во время пожара погибли четыре человека.

Остальная часть квартиры и другие квартиры были защищены от пожара.

В рамках мер безопасности жители дома были эвакуированы.

Сотрудники Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры совместно с соответствующими государственными органами, в том числе сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, осматривают место происшествия и выполняют другие необходимые процессуальные действия.

По факту в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры ведется расследование.

Для установления причины возникновения пожара проводятся соответствующие следственные действия и назначены экспертизы.