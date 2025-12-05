Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    ОЗА вручила сертификаты почетного членства представителям шести стран

    Внутренняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 10:30
    Община Западного Азербайджана (ОЗА) вручила сертификаты почетного членства представителям шести стран.

    Как сообщает Report, они удостоены членства за поддержку вопроса Западного Азербайджана.

    Сертификаты были вручены 7 лицам, представляющим Турцию, США, Южно-Африканскую Республику, Италию, Литву и Египет, 5 декабря в рамках международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение".

