ОЗА вручила сертификаты почетного членства представителям шести стран
Внутренняя политика
- 05 декабря, 2025
- 10:30
Община Западного Азербайджана (ОЗА) вручила сертификаты почетного членства представителям шести стран.
Как сообщает Report, они удостоены членства за поддержку вопроса Западного Азербайджана.
Сертификаты были вручены 7 лицам, представляющим Турцию, США, Южно-Африканскую Республику, Италию, Литву и Египет, 5 декабря в рамках международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение".
