Община Западного Азербайджана (ОЗА) вручила сертификаты почетного членства представителям шести стран.

Как сообщает Report, они удостоены членства за поддержку вопроса Западного Азербайджана.

Сертификаты были вручены 7 лицам, представляющим Турцию, США, Южно-Африканскую Республику, Италию, Литву и Египет, 5 декабря в рамках международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение".