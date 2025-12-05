İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Qərbi Azərbaycan İcması altı ölkənin nümayəndəsinə fəxri üzvlük sertifikatı təqdim edib

    Daxili siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 10:14
    Qərbi Azərbaycan İcması altı ölkənin nümayəndəsinə fəxri üzvlük sertifikatı təqdim edib

    Qərbi Azərbaycan İcması altı ölkənin nümayəndəsinə fəxri üzvlük sertifikatı təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, onlar Qərbi Azərbaycan məsələsinə dəstək verdiklərinə görə buna layiq görülüblər.

    Sertifikatlar dekabrın 5-də "Mədəni irs və qayıdış hüququ" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfrans çərçivəsində Türkiyə, ABŞ, Cənubi Afrika Respublikası, İtaliya, Litva və Misiri təmsil edən 7 şəxsə təqdim olunub.

    Qərbi Azərbaycan İcması Qərbi Azərbaycan qayıdış
    ОЗА вручила сертификаты почетного членства представителям шести стран

    Son xəbərlər

    10:47

    "İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə 2025"də 5 min ziyarətçi iştirak edəcək

    Digər
    10:46

    Yaşar Sarı: Qərbi azərbaycanlılara qarşı ədalətsizlik əsrlər boyu davam edib

    Daxili siyasət
    10:46
    Foto
    Video

    Qarabağ atları Əbu-Dabidə nümayiş olundu

    Mədəniyyət siyasəti
    10:45

    Azərbaycan Vaşinqtonda 31-ci Parlament Təhlükəsizlik Forumunda təmsil olunacaq

    Xarici siyasət
    10:42

    Əhməd İsmayılov: Müasir informasiya mühitinin sürətlə dəyişməsi dövlətlərlə cəmiyyətlər qarşısında yeni çağırışlar yaradır

    Media
    10:42

    "Şamaxı" 20-ci, "Sumqayıt" 10-cu dəfə Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalında oynayacaq

    Futbol
    10:33

    Azərbaycan Kuboku: 1/8 finalda son 14 mövsümün ən aşağı məhsuldarlıq göstəricisi qeydə alınıb

    Futbol
    10:31

    FHN havaların soyuması ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib

    Digər
    10:29

    Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus yük maşını ilə toqquşub, 14 nəfər xəsarət alıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti