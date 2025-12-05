Qərbi Azərbaycan İcması altı ölkənin nümayəndəsinə fəxri üzvlük sertifikatı təqdim edib
Daxili siyasət
- 05 dekabr, 2025
- 10:14
Qərbi Azərbaycan İcması altı ölkənin nümayəndəsinə fəxri üzvlük sertifikatı təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, onlar Qərbi Azərbaycan məsələsinə dəstək verdiklərinə görə buna layiq görülüblər.
Sertifikatlar dekabrın 5-də "Mədəni irs və qayıdış hüququ" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfrans çərçivəsində Türkiyə, ABŞ, Cənubi Afrika Respublikası, İtaliya, Litva və Misiri təmsil edən 7 şəxsə təqdim olunub.
