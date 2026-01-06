İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İranda təhlükəsizlik qüvvələri xəstəxanalara hücum edib

    Region
    • 06 yanvar, 2026
    • 22:46
    İranda təhlükəsizlik qüvvələri xəstəxanalara hücum edib

    İranın təhlükəsizlik qüvvələri Elam şəhərində etirazçıların toplaşdığı Xomeyni xəstəxanasına hücum edib.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, oxşar hadisə Tehrandakı Sina xəstəxanasında da qeydə alınıb.

    Təhlükəsizlik qüvvələri Sina xəstəxanasının girişini bağlayıblar. Binadan atəş səsləri eşidilib. Bundan sonra etirazçılar ərazidən qaçmağa başlayıblar.

    Bununla yanaşı, Tehranın metrostansiyalarında etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qazın tətbiq edilməsi barədə məlumatlar daxil olub.

    Qeyd edək ki, İranda rialın dəyərdən düşməsi və əhalinin rifah şəraitinin pisləşməsinə görə, etiraz aksiyaları keçirilir. Etirazçılarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar baş verib, ölən və yaralananlar olub. Həmçinin 600-dən çox insanın saxlanıldığı bildirilir. Onların arasında yeniyetmələr də var.

    İran Xomeyni Tehran etiraz Xəstəxana

