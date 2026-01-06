Ağsuda minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və xəsarət alanlar var
Hadisə
- 06 yanvar, 2026
- 22:39
Ağsuda hərəkətdə olan minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq aşıb.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Muğanlı–İsmayıllı avtomobil yolunun rayonun Qırlar kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Qəza nəticəsində avtomobildə olan Balakən rayon sakini, 24 yaşlı Kəmalə Orucova hadisə yerində ölüb.
Xəsarət alan sürücü, 32 yaşlı Faiq Şükür oğlu Orucov və digər şəxslər təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
23:15
Suriya ilə İsrail kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi üzrə mexanizm yaradacaqDigər ölkələr
22:59
Tramp neft qiymətlərini azaltmaq üçün mübarizəni davam etdirəcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
22:46
İranda təhlükəsizlik qüvvələri xəstəxanalara hücum edibRegion
22:42
Ukrayna və Avropa ölkələri sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi haqqında bəyannamə imzalayıbDigər ölkələr
22:39
Foto
Ağsuda minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
22:35
İsrail və Suriya qısa zamanda təhlükəsizlik üzrə razılaşmaya nail olmağa çalışırDigər ölkələr
22:23
UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olan futzalçı 32 yaşında vəfat edibFutbol
22:19
Venesuelanın baş prokuroru ABŞ hakimlərindən Maduronun toxunulmazlığını tanımalarını tələb edibDigər ölkələr
22:04