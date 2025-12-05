Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Деятельность АЖД модернизируется благодаря цифровым инструментам

    Инфраструктура
    • 05 декабря, 2025
    • 10:46
    Деятельность АЖД модернизируется благодаря цифровым инструментам

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" переходит к более умным и интегрированным цифровым решениям.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель компании Ровшан Рустамов на презентации проекта декарбонизации АЖД.

    По его словам, АЖД добилась заметного прогресса в ключевой части декарбонизации - цифровизации операций: "Деятельность АЖД преобразуется за счет более продвинутых цифровых инструментов. Сотрудничество с АБР в сфере цифровизации и развития навыков в железнодорожном секторе усиливает это направление и позволяет внедрять современные решения по управлению данными, активами и трафиком. Эти решения сокращают расходы и выбросы, одновременно повышая безопасность и надежность".

    Он подчеркнул, что цифровизация меняет и опыт пассажиров - от онлайн-продажи билетов и цифровой идентификации до умных турникетов: "Все эти экологические, технические и цифровые меры подтверждают, что стартующий сегодня проект не теоретический, а основан на реальном прогрессе и возможностях. Наше долгосрочное видение однозначно: мы стремимся постепенно перейти к углеродно-нейтральной железнодорожной системе. Важно, что эта цель напрямую связана с результатами проекта декарбонизации АБР–АЖД. Технико-экономическое обоснование и технические оценки, которые мы запускаем сегодня, помогут определить, где масштабные климатические меры будут наиболее эффективны".

