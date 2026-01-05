Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в Маскате.

Как сообщает Report, оперный театр, официальное открытие которого состоялось в 2011 году, является одним из важнейших культурно-художественных центров Омана.

В оперном театре, где организуются музыкальные вечера, театральные представления, а также конференции и другие мероприятия, действует и художественная галерея. Различные произведения, представленные Королевским оперным театром, демонстрируют богатство и многообразие художественного творчества Омана, а также многих стран.

Отметим, что он считается вторым по величине оперным театром в арабском мире.

Между Королевским оперным театром и Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета существует сотрудничество.