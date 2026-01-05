Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в Маскате

    Внешняя политика
    • 05 января, 2026
    • 17:45
    Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в Маскате

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в Маскате.

    Как сообщает Report, оперный театр, официальное открытие которого состоялось в 2011 году, является одним из важнейших культурно-художественных центров Омана.

    В оперном театре, где организуются музыкальные вечера, театральные представления, а также конференции и другие мероприятия, действует и художественная галерея. Различные произведения, представленные Королевским оперным театром, демонстрируют богатство и многообразие художественного творчества Омана, а также многих стран.

    Отметим, что он считается вторым по величине оперным театром в арабском мире.

    Между Королевским оперным театром и Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета существует сотрудничество.

    Лейла Алиева Оперный театр Маскат Оман
    Фото
    Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Opera Evində olub
    Фото
    Vice-President of Heydar Aliyev Foundation Leyla Aliyeva visits Royal Opera House in Muscat

    Последние новости

    18:39

    Акции нефтяных компаний США выросли на фоне заявлений Трампа о Венесуэле

    Другие
    18:38

    Трамп: США получили и получат $600 млрд поступлений от пошлин

    Другие страны
    18:22

    Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление Газы

    В регионе
    18:09

    В США задержали мужчину за повреждение дома вице-президента Вэнса

    Другие страны
    18:01

    В Иране горит фабрика

    В регионе
    17:57

    Паула Пиньо: ЕС поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

    Другие страны
    17:45
    Фото

    Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в Маскате

    Внешняя политика
    17:41

    В Баку ограбили образовательное учреждение

    Происшествия
    17:40

    В Германии задержали украинского экс-нардепа, который был в розыске за отмывание средств

    В регионе
    Лента новостей