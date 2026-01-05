Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Opera Evində olub
Xarici siyasət
- 05 yanvar, 2026
- 17:23
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Opera Evində olub.
"Report" xəbər verir ki, 2011-ci ildə rəsmi açılışı olan Opera Evi Omanın mədəniyyət və incəsənət sahəsində ən mühüm məkanlarından biridir.
Musiqi gecələri, teatr tamaşaları, eləcə də konfrans və digər tədbirlərin təşkil olunduğu Opera Evində rəsm qalereyası da fəaliyyət göstərir. Sultan Opera Evi tərəfindən təqdim olunan müxtəlif əsərlər Omanın, həmçinin bir çox ölkələrin bədii yaradıcılıq cəhətdən zənginliyini və rəngarəngliyini nümayiş etdirir.
Qeyd edək ki, bura ərəb dünyasında ikinci ən böyük Opera Evi hesab olunur.
Sultan Opera Evi ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı arasında əməkdaşlıq mövcuddur.
Son xəbərlər
18:36
Foto
Leyla Əliyeva Maskatda Xərçəngin Kompleks Müalicəsi və Tədqiqatı Mərkəzini ziyarət edibXarici siyasət
18:35
Foto
Video
Salyandakı avtomobil qəzasında ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
18:30
ABŞ vitse-prezidentinin evinə ziyan vuran şəxs saxlanılıbDigər ölkələr
18:13
Foto
"Kəpəz" Futbol Akademiyasında futbolçu seçimləri aparılıbFutbol
18:11
Avropa Komissiyası: Qrenlandiyanın statusunu yalnız onun sakinləri həll edə bilərlərDigər ölkələr
18:05
Ərdoğan BƏƏ Prezidenti ilə Qəzzanın yenidən bərpasını müzakirə edibRegion
18:00
Almaniyada axtarışda olan ukraynalı keçmiş deputat saxlanılıbRegion
17:59
"Yandex" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 24 %-ni itiribİKT
17:56