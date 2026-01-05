Сегодня имеется вероятность геомагнитной бури уровня G1-G2
Наука и образование
- 05 января, 2026
- 17:40
Сегодня имеется вероятность геомагнитной бури уровня G1-G2.
Об этом сообщили Report в Шамахинской астрофизической обсерватории.
Согласно информации, существует вероятность геомагнитной бури уровня G1-G2, вызванной выбросами корональной массы, зафиксированными в последний день 2025 года и первый день нового года, при этом интенсивность геомагнитного поля может варьироваться от незначительного до умеренного.
