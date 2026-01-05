Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сегодня имеется вероятность геомагнитной бури уровня G1-G2

    Наука и образование
    • 05 января, 2026
    • 17:40
    Сегодня имеется вероятность геомагнитной бури уровня G1-G2

    Сегодня имеется вероятность геомагнитной бури уровня G1-G2.

    Об этом сообщили Report в Шамахинской астрофизической обсерватории.

    Согласно информации, существует вероятность геомагнитной бури уровня G1-G2, вызванной выбросами корональной массы, зафиксированными в последний день 2025 года и первый день нового года, при этом интенсивность геомагнитного поля может варьироваться от незначительного до умеренного.

    геомагнитная буря выбросы корональной массы Вспышка на солнце Шамахинская астрофизическая обсерватория
    Bu gün geomaqnit qasırğası gözlənilir

    Последние новости

    18:22

    Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление Газы

    В регионе
    18:09

    В США задержали мужчину за повреждение дома вице-президента Вэнса

    Другие страны
    18:01

    В Иране горит фабрика

    В регионе
    17:57

    Паула Пиньо: ЕС поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

    Другие страны
    17:45
    Фото

    Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в Маскате

    Внешняя политика
    17:41

    В Баку ограбили образовательное учреждение

    Происшествия
    17:40

    В Германии задержали украинского экс-нардепа, который был в розыске за отмывание средств

    В регионе
    17:40

    Сегодня имеется вероятность геомагнитной бури уровня G1-G2

    Наука и образование
    17:36

    Фон дер Ляйен посетит Сирию на этой неделе

    Другие страны
    Лента новостей