Bu gün geomaqnit qasırğası gözlənilir
Elm və təhsil
- 05 yanvar, 2026
- 17:18
Bu gün G1-G2 səviyyəli geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var.
Bu barədə "Report"a Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.
Məlumata görə, 2025-ci il 31 dekabr və 2026-cı il 1 yanvarda qeyd olunan Tac Kütlə Atılmalarının təsiri ilə bu gün də G1-G2 səviyyəli geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var. Sonra geomaqnit sahəsinin intensivliyinin sakit və qeyri-sabit səviyyələr arasında dəyişəcəyi gözlənilir.
