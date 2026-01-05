İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Bu gün geomaqnit qasırğası gözlənilir

    Elm və təhsil
    • 05 yanvar, 2026
    • 17:18
    Bu gün G1-G2 səviyyəli geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var.

    Bu barədə "Report"a Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.

    Məlumata görə, 2025-ci il 31 dekabr və 2026-cı il 1 yanvarda qeyd olunan Tac Kütlə Atılmalarının təsiri ilə bu gün də G1-G2 səviyyəli geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var. Sonra geomaqnit sahəsinin intensivliyinin sakit və qeyri-sabit səviyyələr arasında dəyişəcəyi gözlənilir.

    Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası Geomaqnit qasırğası

