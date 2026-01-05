В Баку состоится марафонский забег на 12 км
Индивидуальные
- 05 января, 2026
- 17:22
Министерство молодежи и спорта, Федерация легкой атлетики Азербайджана и Беговой клуб "Зефер" совместно организуют беговой марафон.
Как сообщили Report в Федерации, соревнование пройдет в рамках мероприятий "Баку - спортивная столица мира".
Марафон, который будет посвящен 87-му дню рождения чемпиона мира и Европы среди ветеранов спорта Тарверди Алиева, охватит дистанцию в 12 км. Чемпион лично примет участие в соревновании, которое пройдет в Экологическом парке Беюкшор.
Марафон соберет спортсменов разных возрастных категорий (старше 40, 50 и 60 лет).
Призеры, занявшие первые три места в каждой возрастной группе, будут награждены денежными призами, подарками, медалями и сертификатами.
Последние новости
18:22
Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление ГазыВ регионе
18:09
В США задержали мужчину за повреждение дома вице-президента ВэнсаДругие страны
18:01
В Иране горит фабрикаВ регионе
17:57
Паула Пиньо: ЕС поддерживает территориальную целостность Дании и ГренландииДругие страны
17:45
Фото
Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в МаскатеВнешняя политика
17:41
В Баку ограбили образовательное учреждениеПроисшествия
17:40
В Германии задержали украинского экс-нардепа, который был в розыске за отмывание средствВ регионе
17:40
Сегодня имеется вероятность геомагнитной бури уровня G1-G2Наука и образование
17:36