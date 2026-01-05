Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку состоится марафонский забег на 12 км

    Индивидуальные
    • 05 января, 2026
    • 17:22
    В Баку состоится марафонский забег на 12 км

    Министерство молодежи и спорта, Федерация легкой атлетики Азербайджана и Беговой клуб "Зефер" совместно организуют беговой марафон.

    Как сообщили Report в Федерации, соревнование пройдет в рамках мероприятий "Баку - спортивная столица мира".

    Марафон, который будет посвящен 87-му дню рождения чемпиона мира и Европы среди ветеранов спорта Тарверди Алиева, охватит дистанцию в 12 км. Чемпион лично примет участие в соревновании, которое пройдет в Экологическом парке Беюкшор.

    Марафон соберет спортсменов разных возрастных категорий (старше 40, 50 и 60 лет).

    Призеры, занявшие первые три места в каждой возрастной группе, будут награждены денежными призами, подарками, медалями и сертификатами.

    Bakıda 12 km məsafəyə qaçış yarışı təşkil olunacaq

