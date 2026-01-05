В Баку состоится марафонский забег на 12 км

Министерство молодежи и спорта, Федерация легкой атлетики Азербайджана и Беговой клуб "Зефер" совместно организуют беговой марафон.

Как сообщили Report в Федерации, соревнование пройдет в рамках мероприятий "Баку - спортивная столица мира".

Марафон, который будет посвящен 87-му дню рождения чемпиона мира и Европы среди ветеранов спорта Тарверди Алиева, охватит дистанцию в 12 км. Чемпион лично примет участие в соревновании, которое пройдет в Экологическом парке Беюкшор.

Марафон соберет спортсменов разных возрастных категорий (старше 40, 50 и 60 лет).

Призеры, занявшие первые три места в каждой возрастной группе, будут награждены денежными призами, подарками, медалями и сертификатами.