    В Иране горит фабрика

    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 18:01
    В Иране горит фабрика

    В городе Амоль провинции Мазандаран в Иране горит фабрика.

    Как сообщает Report, информацию распространило агентство Mehr.

    Сообщается, что инцидент произошел на производственной фабрике Кале.

    Продолжаются работы по тушению пожара.

    О причине инцидента и пострадавших не сообщается.

    Иран фабрика пожары
    Видео
    İranda fabrik yanır

    Лента новостей