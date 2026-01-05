В Иране горит фабрика
В регионе
- 05 января, 2026
- 18:01
В городе Амоль провинции Мазандаран в Иране горит фабрика.
Как сообщает Report, информацию распространило агентство Mehr.
Сообщается, что инцидент произошел на производственной фабрике Кале.
Продолжаются работы по тушению пожара.
О причине инцидента и пострадавших не сообщается.
Последние новости
18:39
Акции нефтяных компаний США выросли на фоне заявлений Трампа о ВенесуэлеДругие
18:38
Трамп: США получили и получат $600 млрд поступлений от пошлинДругие страны
18:22
Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление ГазыВ регионе
18:09
В США задержали мужчину за повреждение дома вице-президента ВэнсаДругие страны
18:01
В Иране горит фабрикаВ регионе
17:57
Паула Пиньо: ЕС поддерживает территориальную целостность Дании и ГренландииДругие страны
17:45
Фото
Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в МаскатеВнешняя политика
17:41
В Баку ограбили образовательное учреждениеПроисшествия
17:40