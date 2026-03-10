Книга "Зарифа и Гейдар Алиевы – Любовь длиною в вечность" издана на боснийском языке

По инициативе посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине книга народной писательницы Эльмиры Ахундовой "Зарифа и Гейдар Алиевы – Любовь длиною в вечность" (Zarifa i Hejdar Alijev. Lyubav koja je dotakla vječnost) издана на боснийском языке в Сараево.

Как сообщает Report со ссылкой на диппредставительство, это вторая значимая книга, выпущенная при содействии посольства, которая направлена на популяризацию наследия общенационального лидера Гейдара Алиева.

Напомним, что в рамках 100-летнего юбилея великого лидера в 2023 году читателям было также представлено произведение боснийского политолога Адмира Лисицы "Гейдар Алиев – основатель современного Азербайджана: внутренние возможности, внешняя политика и экономическое развитие".

Произведение было написано на русском языке и переведено за последние три года на азербайджанский, казахский, узбекский, украинский языки. Оно завоевало широкую популярность среди читателей, на боснийский язык перевела Майда Мусич.

Литературовед-ученый, посол Вилаят Гулиев, который в свое время перевел книгу на азербайджанский язык, на основе четырехлетнего опыта работы с Гейдаром Алиевым в качестве министра иностранных дел написал к книге интересное и впечатляющее послесловие под названием "История любви, которая никогда не заканчивается".

Книга также содержит яркие иллюстрации различных периодов совместной жизни Зарифы и Гейдара Алиевых.

Тиражи книги будут распространены в библиотеках, госучреждениях, научно-академических организациях и университетах Боснии и Герцеговины, а также в наших посольствах в Сербии и Хорватии.

Основная цель издания – близкое ознакомление западнобалканской общественности с современной историей Азербайджана и его выдающимися личностями.