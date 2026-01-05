İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İranda fabrik yanır

    Region
    • 05 yanvar, 2026
    • 17:53
    İranda fabrik yanır

    İranın Mazandaran əyalətinin Amol şəhərində fabrik yanır.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "Mehr" agentliyi yayıb.

    Bildirilib ki, hadisə Kale sənaye və istehsal fabrikində baş verib. Yanğının söndürülməsi istiqamətində səylər davam edir.

    Hadisənin səbəbi, xəsarət alanlar və başqa təfərrüatlar barədə məlumat yayılmayıb.

    В Иране горит фабрика

