İranda fabrik yanır
Region
- 05 yanvar, 2026
- 17:53
İranın Mazandaran əyalətinin Amol şəhərində fabrik yanır.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı "Mehr" agentliyi yayıb.
Bildirilib ki, hadisə Kale sənaye və istehsal fabrikində baş verib. Yanğının söndürülməsi istiqamətində səylər davam edir.
Hadisənin səbəbi, xəsarət alanlar və başqa təfərrüatlar barədə məlumat yayılmayıb.
