İrandan daha 6 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib
Xarici siyasət
- 12 mart, 2026
- 11:59
İrandan martın 12-də saat 10:00-12:00 aralığında daha 6 nəfərin Azərbaycana təxliyəsi baş tutub.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, təxliyə "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə həyata keçirilib.
Onların 4-üi Azərbaycan, 1-i Çin, 1-i isə Qazaxıstan vətəndaşıdır.
Son xəbərlər
12:38
Azərbaycanda "Fərdi Məlumatın Mühafizəsi haqqında" qanun layihəsi qüvvəyə minəcəkİKT
12:27
İran XİN: Müctəba Xamenei yaralanıbRegion
12:27
Foto
NEQSOL Holding istedadların inkişafında uğurlarına görə ATD BEST Award 2026 mükafatına layiq görülübBiznes
12:26
4SİM: Azərbaycan üçün süni intellektin mənfi istifadə halları və təsirləri mövcuddurİKT
12:24
Foto
İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşübXarici siyasət
12:22
Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaqEkologiya
12:22
Rusiya İrana humanitar yardımı Azərbaycan vasitəsilə çatdıracaqRegion
12:21
Rossbax: Qlobal qeyri-müəyyənlik dövrü şəhər böhranı kimi də nəzərdən keçirilməlidirXarici siyasət
12:19