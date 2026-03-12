İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İrandan daha 6 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib

    İrandan daha 6 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 11:59
    İrandan daha 6 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib

    İrandan martın 12-də saat 10:00-12:00 aralığında daha 6 nəfərin Azərbaycana təxliyəsi baş tutub.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, təxliyə "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə həyata keçirilib.

    Onların 4-üi Azərbaycan, 1-i Çin, 1-i isə Qazaxıstan vətəndaşıdır.

