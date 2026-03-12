Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 6 человек
Внешняя политика
- 12 марта, 2026
- 12:13
12 марта с 10:00 до 12:00 состоялась эвакуация еще 6 человек из Ирана в Азербайджан.
Как сообщает южное бюро Report, эвакуация осуществлялась через погранично-пропускной пункт "Астара".
Среди эвакуированных: четверо граждан Азербайджана, а также по одному гражданину Китая и Казахстана.
