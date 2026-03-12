İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Böyük Britaniya XİN İraqdakı personalının bir hissəsini müvəqqəti geri çağırıb

    • 12 mart, 2026
    • 20:45
    Böyük Britaniya XİN İraqdakı personalının bir hissəsini müvəqqəti geri çağırıb

    Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Yaxın Şərqdə münaqişənin kəskinləşməsi ilə əlaqədar ehtiyat tədbiri olaraq İraqdakı personalının bir hissəsini müvəqqəti geri çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" XİN-in məlumatına istinadən bildirib.

    Məlumata görə, Britaniyanın Bağdaddakı səfirliyi öz işini davam etdirəcək.

    "XİN-in İraqa səfərlərin edilməməsi ilə bağlı xəbərdarlığı qüvvədə qalır. İranın qonşusu olan İraq hücuma məruz qalıb, çünki Tehran Fars körfəzi ölkələrindəki ABŞ obyektlərini hədəf alıb", - qeyd olunub.

