    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 20:00
    МИД Великобритании временно отозвало часть персонала из Ирака в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

    При этом сообщается, что посольство Британии в Багдаде продолжит свою работу.

    "Предупреждение Министерства иностранных дел о недопустимости поездок в Ирак остается в силе. Ирак, сосед Ирана, подвергся нападению, поскольку Тегеран нацелился на американские объекты в странах Персидского залива", - сообщает телеканал.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана МИД Великобритании
