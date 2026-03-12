МИД Великобритании временно отозвало часть персонала из Ирака
- 12 марта, 2026
- 20:00
МИД Великобритании временно отозвало часть персонала из Ирака в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.
При этом сообщается, что посольство Британии в Багдаде продолжит свою работу.
"Предупреждение Министерства иностранных дел о недопустимости поездок в Ирак остается в силе. Ирак, сосед Ирана, подвергся нападению, поскольку Тегеран нацелился на американские объекты в странах Персидского залива", - сообщает телеканал.
20:00
