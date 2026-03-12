İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə regiondakı prosesləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 21:04
    Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə regiondakı prosesləri müzakirə edib

    Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Pakistan İslam Respublikasının Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar arasında telefon danışığı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin "X"dəki hesabında yayılıb.

    Bildirilib ki, söhbət zamanı son regional proseslər və qarşılıqlı maraq doğuran ikitərəfli məsələlər müzakirə edilib.

