Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə regiondakı prosesləri müzakirə edib
Xarici siyasət
- 12 mart, 2026
- 21:04
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Pakistan İslam Respublikasının Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar arasında telefon danışığı baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin "X"dəki hesabında yayılıb.
Bildirilib ki, söhbət zamanı son regional proseslər və qarşılıqlı maraq doğuran ikitərəfli məsələlər müzakirə edilib.
Deputy Prime Minister/Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 held a telephone conversation this evening with Foreign Minister of #Azerbaijan, Jeyhun Bayramov @Bayramov_Jeyhun.— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) March 12, 2026
They discussed the latest regional developments and bilateral matters of mutual… pic.twitter.com/r4vV4QCN7r
