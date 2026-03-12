Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар провели телефонный разговор.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении в аккаунте МИД Пакистана в соцсети Х.

Отмечено, что в ходе разговора обсуждались текущие процессы в регионе и двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.