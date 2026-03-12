Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 21:16
    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию в регионе

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар провели телефонный разговор.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении в аккаунте МИД Пакистана в соцсети Х.

    Отмечено, что в ходе разговора обсуждались текущие процессы в регионе и двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.

    МИД Азербайджана МИД Пакистана Джейхун Байрамов Мухаммад Исхак Дар региональные вопросы
    Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə regiondakı prosesləri müzakirə edib
    Jeyhun Bayramov, Ishaq Dar mull latest regional developments
