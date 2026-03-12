Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX tura start verilib
Komanda
- 12 mart, 2026
- 20:48
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə B qrupunun iki qarşılaşması keçirilib.
Bu matçlarda "Ordu" "Sumqayıt"ı (121:98), "Naxçıvan" isə "Sərhdəçi"ni (83:67) məğlub edib.
Görüşlərdən biri Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində, digəri Bakı İdman Mərkəzində baş tutub.
Qeyd edək ki, XIX tura martın 15-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
21:43
İsrail Livanda İran diviziyasının komandirlərini öldürübDigər ölkələr
21:42
Gültəkin Şirinova Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
21:38
Tehran İrandakı münaqişəni BMT üçün "sonun başlanğıcı" adlandırıbRegion
21:33
Hayyan Əbdülqani: İraq Ceyhan vasitəsilə neft ixracı haqqında saziş imzalamağa yaxındırEnergetika
21:16
Foto
Bahar Muradova ABŞ-də Yelena Zariç Kovaçeviç ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibXarici siyasət
21:13
UEFA Pedru Netuya qarşı intizam işi açıbFutbol
21:08
Füzulidə mülkü şəxs minaya düşərək həlak olubHadisə
21:07
Video
İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında XIII Qlobal Bakı Forumu ilə bağlı videoçarx paylaşılıbDaxili siyasət
21:04