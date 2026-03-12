İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX tura start verilib

    Komanda
    • 12 mart, 2026
    • 20:48
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX tura start verilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə B qrupunun iki qarşılaşması keçirilib.

    Bu matçlarda "Ordu" "Sumqayıt"ı (121:98), "Naxçıvan" isə "Sərhdəçi"ni (83:67) məğlub edib.

    Görüşlərdən biri Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində, digəri Bakı İdman Mərkəzində baş tutub.

    Qeyd edək ki, XIX tura martın 15-də yekun vurulacaq.

