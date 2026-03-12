İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında XIII Qlobal Bakı Forumu ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
Daxili siyasət
- 12 mart, 2026
- 21:07
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında "Keçid dövründə olan dünyada fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması" mövzusunda keçirilən XIII Qlobal Bakı Forumu ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir.
