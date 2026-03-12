İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında XIII Qlobal Bakı Forumu ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Daxili siyasət

• 12 mart, 2026

• 21:07

    Daxili siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 21:07
    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında XIII Qlobal Bakı Forumu ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında "Keçid dövründə olan dünyada fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması" mövzusunda keçirilən XIII Qlobal Bakı Forumu ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir.

    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında XIII Qlobal Bakı Forumu ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumu Azərbaycan
    Video
    В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях опубликован видеоролик с XIII Глобального Бакинского форума
    Video
    President Ilham Aliyev's social media accounts featured video on 13th Global Baku Forum

