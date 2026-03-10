Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Цифровая система Бакинской инициативной группы подверглась кибератакам

    • 10 марта, 2026
    • 20:34
    Цифровая система Бакинской инициативной группы подверглась кибератакам

    Цифровая система Бакинской инициативной группы (БИГ) подверглась кибератакам после организованной ею международной конференции по проблемам общины сикхов, подвергающейся преследованиям в Индии.

    Как сообщили Report в БИГ, после мероприятия также поступили угрозы убийством в адрес председателя Канадской федерации сикхов (Sikh Federation Canada) Буала Мониндера Сингха и его семьи.

    Согласно информации, данная конференция под названием "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: существующие реалии" с целью поддержки справедливой борьбы сикхов в рамках международного состоялась в Баку 16 января 2026 года в Баку.

    В БИГ отметили, что подобные репрессивные меры встречаются во всем мире и должны расследоваться на международном уровне в рамках защиты прав человека.

    "Необходимо довести до мировой общественности и осудить преследования сикхов, осуществляемые правительством Индии. В то же время актуальным вопросом стало укрепление устойчивых возможностей защиты от кибератак", - говорится в заявлении.

    Отмечено, что правительство Индии, пользуясь тем, что внимание мировой общественности в большей степени направлено на войны и конфликты, осуществляет более жесткие преследования сикхских активистов в различных странах. "В последние годы давление и преследования со стороны правительства Индии в отношении сикхской общины приобрели еще больший размах и вызывают международную обеспокоенность", - подчеркнуто в сообщении.

    Отмечается, что если раньше эти гонения на сикхов обсуждались преимущественно в контексте США и Канады, то сейчас они приобрели транснациональный характер.

    В БИГ подчеркивают, что эти репрессии не ограничиваются лишь физическими угрозами и насилием. "Среди методов - слежка за активистами диаспоры, целенаправленные дезинформационные кампании, средства политического и дипломатического давления, миграционные ограничения, репутационные и кибератаки", - отмечено в сообщении.

    Целью же этих методов является заставить замолчать сикхских активистов, ограничить их деятельность на международных платформах и создать атмосферу страха внутри диаспоры.

