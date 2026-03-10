Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Министр Эмин Амруллаев встретился с учителями школ в Агдаме

    Наука и образование
    • 10 марта, 2026
    • 20:20
    Министр Эмин Амруллаев встретился с учителями школ в Агдаме

    Министр науки и образования Эмин Амруллаев провел встречу с учителями образовательных учреждений, действующих на освобожденных от оккупации территориях.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства науки и образования.

    На встрече, которая состоялась в полной средней общеобразовательной школе №1 города Агдам, обсуждались созданная образовательная инфраструктура, основные задачи и вопросы, связанные с качеством обучения, применением инновационных методов преподавания и успешной реализацией современных образовательных программ.

    В завершение было отмечено, что меры, осуществляемые в направлении формирования качественной и устойчивой образовательной среды на освобожденных от оккупации территориях, будут продолжены.

    После встречи министр ознакомился с условиями, созданными в школе №1 города Агдам, а также в центре STEAM.

