Аманда Пол: Европарламент - сложный партнер, но Азербайджану важно с ним взаимодействовать

Европарламент является крайне сложным партнером, но Азербайджану важно с ним взаимодействовать, поскольку эта структура сохраняет значительное влияние на политику Евросоюза.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила старший аналитик брюссельского Европейского политического центра (EPC) Аманда Пол.

"Я понимаю причины такого подхода (решение Азербайджана не сотрудничать с Европарламентом - ред.). Европарламент - крайне сложный партнер", - сказала Пол.

По ее словам, Европарламент остается наиболее проблемным институтом ЕС в отношениях с Азербайджаном.

При этом, подчеркнула эксперт, разногласия с этой структурой характерны не только для Азербайджана, но и для ряда других стран, включая Турцию. В то же время, Турция, несмотря на это, очень активна в отношениях с Европарламентом.

Пол отметила, что позиции некоторых депутатов Европарламента по Азербайджану во многом совпадают с армянскими, а армянское лобби на протяжении многих лет активно работает в этой структуре и добилось определенных результатов.

Вместе с тем эксперт призвала Баку искать новые форматы взаимодействия с Европарламентом, в том числе обсуждая вопросы региональной безопасности и транспортной связанности с учетом интересов всего Южного Кавказа, а также Турции.

"Роль Европейского парламента в будущем не станет менее значимой. Это влиятельный институт, поэтому необходимо присутствовать там, чтобы находить способы оказывать влияние", - сказала она.

По мнению Пол, Азербайджану следует донести до всех политических групп Европарламента значение страны для ЕС в условиях растущей геополитической нестабильности и стремления Евросоюза укреплять экономическую безопасность, диверсифицировать цепочки поставок и развивать сотрудничество с партнерами, расположенными ближе к европейским границам.

Она также отметила, что в Европарламенте есть депутаты, поддерживающие Азербайджан, в том числе представители Бельгии, и этот фактор следует учитывать при выстраивании отношений.

Эксперт отметила, что институты Евросоюза не всегда придерживаются единой позиции по внешнеполитическим вопросам, включая расширение ЕС и безопасность.

По ее оценке, Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей зачастую демонстрируют более прагматичный подход, тогда как Совет ЕС принимает ключевые решения, а Европарламент формирует собственную политическую повестку.

При этом, подчеркнула Пол, растущее геополитическое значение Азербайджана открывает дополнительные возможности для укрепления отношений с Евросоюзом, и Баку важно использовать их для расширения диалога со всеми европейскими институтами.