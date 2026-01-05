Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку ограбили образовательное учреждение

    Происшествия
    • 05 января, 2026
    • 17:41
    В Баку ограбили образовательное учреждение

    В Насиминском районе Баку произошло ограбление учебного центра, в результате которого было похищено 4 тыс. манатов наличными и электронное оборудование.

    Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 34-летний А. Алиев, подозреваемый в совершении данного преступления.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Bakıda tədris mərkəzindən oğurluq olub

