В Баку ограбили образовательное учреждение

В Насиминском районе Баку произошло ограбление учебного центра, в результате которого было похищено 4 тыс. манатов наличными и электронное оборудование.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 34-летний А. Алиев, подозреваемый в совершении данного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.