Bakıda tədris mərkəzindən oğurluq olub
Hadisə
- 05 yanvar, 2026
- 17:20
Bakının Nəsimi rayonunda tədris mərkəzindən 4 min manatlıq nağd pul və elektron avadanlıqlar oğurlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 34 yaşlı Ə.Əliyev müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
17:25
Salyandakı avtomobil qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
17:23
Foto
Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Opera Evində olubXarici siyasət
17:23
"Araz-Naxçıvan"ın 2026-cı ildəki ilk məşqində 12 futbolçu iştirak edibFutbol
17:20
Bakıda tədris mərkəzindən oğurluq olubHadisə
17:18
Bu gün geomaqnit qasırğası gözlənilirElm və təhsil
17:15
"Zirə" Rumıniya, Çexiya və Ukrayna klubları ilə yoxlama oyunu keçirəcəkFutbol
17:11
Premyer Liqa təmsilçisi Argentina millisinin futbolçusunu transfer edibFutbol
17:09
ABŞ-də vitse-prezidentin evində baş vermiş hadisədən sonra bir nəfər saxlanılıbDigər ölkələr
17:07
Rəy