İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    ADY Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar əlavə qatar reysləri təyin edir

    İnfrastruktur
    • 25 fevral, 2026
    • 14:24
    ADY Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar əlavə qatar reysləri təyin edir

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) qarşıdan gələn Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə ölkədaxili marşrutlar üzrə əlavə qatar reysləri təyin edir.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, 20-30 mart tarixlərində hər gün Bakı-Qəbələ-Bakı, 19-30 mart tarixlərində hər gün Bakı-Ağstafa-Bakı, 23 və 25 martda isə Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu ilə səfərlər təşkil olunacaq.

    Qeyd edilib ki, sərnişinlər Bakı-Ağstafa-Bakı qatarlarına biletləri 10 % endirimlə dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə edə bilərlər.

    Bayram günlərində Bakı–Qazax–Bakı, Bakı-Balakən-Bakı, Gəncə-Qəbələ-Gəncə marşrutları, eləcə də 21 və 28 mart tarixlərində Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu ilə ənənəvi qrafik üzrə reyslər icra olunacaq.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC sərnişin daşıma sərnişin qatarı

    Son xəbərlər

    14:49

    Azərbaycan cüdoçuları İspaniyada gənclər arasında Avropa Kubokunda mübarizə aparacaqlar

    Fərdi
    14:49

    TBMM-nin komitə sədri Türkiyə-Ermənistan normallaşmasının şərtini bir daha bəyan edib

    Region
    14:47

    "Moody's" Azərbaycanın ÜDM artımının sürətlənəcəyini proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    14:44

    Azərbaycandan turist axını 1 %-dən çox azalıb

    Turizm
    14:43

    Fuat Oktay: Zəngəzur dəhlizi Türk dünyasında əlaqələri gücləndirəcək

    Region
    14:39

    "Forfinance" fəaliyyətinin ilk ilini zərərlə başa vurub

    Maliyyə
    14:37

    Anar Əliyevin Qobustanda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Daxili siyasət
    14:35

    "Merkuri" BOKT-un istiqrazlarına 50 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    14:32

    Qazax şəhəri sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 ölkə çempionatına ev sahibliyi edəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti