АЖД назначили дополнительные рейсы к праздникам Новруз и Рамазан

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) организует дополнительные железнодорожные рейсы по внутригосударственным направлениям в честь предстоящих праздников Новруз и Рамазан.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в период с 20 по 30 марта ежедневно будут осуществляться поездки по маршруту Баку-Габала-Баку, а с 19 по 30 марта - по маршруту Баку-Агстафа-Баку. Кроме того, на 23 и 25 марта запланированы рейсы по направлению Баку-Агдам-Баку.

Отмечается, что для пассажиров поездов сообщением Баку-Агстафа-Баку действует скидка в размере 10% на билеты. Приобрести их можно в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном интернет-портале АЖД, а также с помощью мобильного приложения "ADY Mobile".

В праздничные дни рейсы по маршрутам Баку–Газах–Баку, Баку-Балакян-Баку и Гянджа-Габала-Гянджа будут выполняться согласно традиционному графику. Также 21 и 28 марта перевозки по направлению Баку-Агдам-Баку будут осуществляться по обычному расписанию.