Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    АЖД назначили дополнительные рейсы к праздникам Новруз и Рамазан

    Инфраструктура
    • 25 февраля, 2026
    • 15:36
    АЖД назначили дополнительные рейсы к праздникам Новруз и Рамазан

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) организует дополнительные железнодорожные рейсы по внутригосударственным направлениям в честь предстоящих праздников Новруз и Рамазан.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в период с 20 по 30 марта ежедневно будут осуществляться поездки по маршруту Баку-Габала-Баку, а с 19 по 30 марта - по маршруту Баку-Агстафа-Баку. Кроме того, на 23 и 25 марта запланированы рейсы по направлению Баку-Агдам-Баку.

    Отмечается, что для пассажиров поездов сообщением Баку-Агстафа-Баку действует скидка в размере 10% на билеты. Приобрести их можно в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном интернет-портале АЖД, а также с помощью мобильного приложения "ADY Mobile".

    В праздничные дни рейсы по маршрутам Баку–Газах–Баку, Баку-Балакян-Баку и Гянджа-Габала-Гянджа будут выполняться согласно традиционному графику. Также 21 и 28 марта перевозки по направлению Баку-Агдам-Баку будут осуществляться по обычному расписанию.

    АЖД Новруз Рамазан железнодорожные рейсы Баку Агдам Агстафа Газах Балакян
    ADY Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar əlavə qatar reysləri təyin edir

    Последние новости

    15:43

    В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    15:38

    Фуат Октай: Регион устал от войны России и Украины

    В регионе
    15:36

    АЖД назначили дополнительные рейсы к праздникам Новруз и Рамазан

    Инфраструктура
    15:34

    В Сумгайыте произошло цепное ДТП с участием пяти автомобилей

    Происшествия
    15:27

    Фуат Октай: Баку приступил к реализации договоренностей с Ереваном до подписания мирного соглашения

    Внешняя политика
    15:22

    Число погибших при атаке ВСУ на химзавод в РФ достигло 7 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:21

    В Чехии пройдет конференция по вопросам экспорта в ЦА и Азербайджан

    Бизнес
    15:15

    В Швейцарии пройдет референдум по изменениям в Конституцию

    Другие страны
    15:12

    В Анкаре увязали нормализацию с Арменией с прогрессом между Баку и Ереваном

    В регионе
    Лента новостей