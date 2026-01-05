Фон дер Ляйен посетит Сирию на этой неделе
Другие страны
- 05 января, 2026
- 17:36
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Сирию в конце этой недели, совершив свой первый визит в страну после падения режима Башара Асада.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщила пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо.
Отмечается, что Фон дер Ляйен отправится в Сирию в рамках турне по Ближнему Востоку, в ходе которого она также посетит Иорданию и Ливан.
